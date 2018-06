Acusados de porte de drogas, 18 jovens são detidos em Festival

Dezoito jovens foram detidos na madrugada deste domingo, 2, sob a acusação de porte de drogas no Festival Creamfields, realizado no Riocentro, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Uma menina de 16 anos que estaria com três cigarros de maconha, segundo a polícia, também foi acusada de tentar entrar no evento com uma carteira de identidade falsa. Além dos 400 seguranças contratados pela produção da festa, havia 25 policiais, cães farejadores, câmeras e detectores de metais. De acordo com a polícia, foi apreendida pequena quantidade de maconha, lança-perfume e LSD com os acusados. Os jovens foram levados para a Delegacia da Barra da Tijuca (16.ª DP), autuados e, em seguida, liberados. A Assessoria de Imprensa do Creamfields divulgou nota em que classifica a festa como um "sucesso" e elogia a "parceria com programa Noite Legal, do Governo do Estado", que "impediu a entrada de menores de idade e portadores de drogas". Segundo a produção, oito mil pessoas "dançaram até depois de o sol nascer no Creamfields". O festival de música eletrônica foi realizado numa área de 35 mil metros quadrados, a partir da noite de sábado. Ainda segundo os produtores, em todos os acessos de entrada houve "rigoroso processo de revista, o que impediu a entrada de 15 pessoas com drogas como lança perfume, ecstasy, maconha, cocaína e LSD". "O forte esquema de segurança do evento colaborou para que estas pessoas fossem pegas antes de entrar no festival", afirmou o delegado Marco Castro, coordenador operacional do projeto Noite Legal. Foram registradas cerca de 100 ocorrências no posto de atendimento médico, nenhuma com gravidade, segundo a produção. No dia 29 de outubro, Lucas Francesco Maiorano, de 17 anos, morreu após participar de uma festa rave em Itaboraí, a 45 quilômetros do Rio. Segundo a polícia, em decorrência do consumo excessivo de álcool e drogas. Dezoito pessoas foram internadas durante o evento.