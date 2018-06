Adolescente cega reconhece voz de homem que a estuprou

Atualizada às 19h08

RIO - Uma adolescente cega de 16 anos, estuprada no dia 18 de março, reconheceu pela voz o homem que a teria atacado. O crime aconteceu dentro do Instituto Benjamin Constant, instituição do governo federal dirigida ao atendimento de deficientes visuais, com sede na Urca (zona sul do Rio).

O acusado pelo crime é Cláudio Luiz Martins Benino, de 45 anos, preso na madrugada desta terça-feira, 7, por policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo (zona sul). Ele teria entrado no Instituto Benjamin Constant misturado aos deficientes visuais. A polícia o identificou após analisar imagens de câmera de segurança do local, que registraram

até mesmo o momento em que Benino sai de um carro nas imediações do instituto.

Os policiais localizaram o acusado com base nos dados sobre o carro. A Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, por suspeita do crime de estupro de vulnerável. A ordem de prisão pelo plantão judiciário, e em seguida os policiais detiveram Benino e gravaram um vídeo em que ele confessa o crime.

Ao ouvir a voz do suspeito, a vítima afirmou tê-la reconhecido como sendo do autor do estupro. A Polícia Civil investiga se Benino já havia cometido outros crimes.

Referência. Criado pelo imperador Pedro II em 1854, o Instituto Benjamin Constant é um centro de referência nacional para deficiência visual. Dispõe de uma escola, capacita profissionais, assessora escolas e instituições,

oferece consultas oftamológicas à população, reabilita, produz material especializado (impressos em braille) e publicações científicas.