Adolescente de 14 anos morre vítima de bala perdida na região central do Rio

RIO - Shayene Santos, de 14 anos, morreu ao ser atingida por uma bala perdida no Morro São Carlos, no Estácio, na região central do Rio, por volta das 0h30 desta sexta-feira, 22. Moradores contaram que ela estava na garupa da moto de um amigo quando foi baleada na nuca.

A Polícia Militar enviou nota há pouco informando que "não desenvolvia nenhuma operação no local". "Possivelmente essa jovem foi ferida por criminosos que também vitimaram um policial militar no mesmo dia na região. Trata-se de uma prática rotineira de criminosos atirarem a esmo", afirmou a comunicação da PM.

Os vizinhos se revoltaram com o crime e fizeram um protesto no Largo do Estácio, perto do acesso à favela. Alguns objetos foram incendiados e bombeiros foram acionados. O trânsito ficou interrompido até as 3h30. O policiamento na região foi reforçado.