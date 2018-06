Adolescente é encontrada morta em rua de Petrópolis

A adolescente Milena Macedo Abud, de 17 anos, foi encontrada morta na terça-feira, 11, no bairro Nogueira, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o namorado dela, Leonardo de Lima Alves de Souza, de 19 anos, que está foragido. Parentes do jovem afirmaram aos investigadores que ele ligou para o chefe da empresa onde trabalhava e confessou o assassinato, pouco depois das 21 horas de terça-feira. Outro parente também disse que ouviu a confissão do rapaz. De acordo com os depoimentos de parentes da adolescente, Milena iria terminar o relacionamento e foi vista pelo padrasto dela na garupa da moto do namorado, por volta das 20h. Ao ser encontrado pouco mais de uma hora depois, o corpo apresentava leves marcas de estrangulamento no pescoço. Peritos não encontraram evidências de luta corporal ou resistência da vítima. Investigadores da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava aguardam o resultado da necropsia, que sairá em 30 dias, com a causa da morte. O namoro não era aceito pela mãe da vítima, que disse à polícia ter procurado o Conselho Tutelar da cidade em busca de providências.