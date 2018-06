Adolescente é esfaqueado dentro de trem no Rio

RIO - Um jovem foi esfaqueado por volta de 12h deste sábado, 30, dentro de um trem da SuperVia na altura de Quintino, na zona norte da cidade. Pedro Arthur Britto Santa Cruz, de 18 anos, é aluno do Colégio Pedro II e estava indo para aula no momento em que foi abordado por assaltantes. Ao reagir à abordagem dentro do vagão, levou duas facadas no braço.

Ele foi atendido por bombeiros na Estação do Méier, na zona norte, e encaminhado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde foi submetido a cirurgia na tarde deste sábado.

Em nota, a SuperVia afirmou que "segurança pública no sistema ferroviário é atividade típica e exclusiva do Governo do Estado, que atua nas estações e trens por meio do GPFer (Grupamento de Policiamento Ferroviário)" e que isso consta no contrato de concessão.

A concessionária diz ainda que "chegou a contar com o apoio de um batalhão exclusivo da Polícia Militar atuando em todo sistema ferroviário, que foi extinto, e hoje conta com a atuação e o suporte do GPFer e de Policiais Militares contratados dentro do Programa Estadual de Integração de Segurança (PROEIS)".