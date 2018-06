Adolescente morre e 4 ficam feridos em incêndio na Barra

RIO - Um adolescente de 13 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em incêndio em condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste, na madrugada desta quinta-feira, 12. Lucas Trotta Souza teve ferimentos graves e morreu quando recebia os primeiros atendimentos.

As outras vítimas foram a mãe, os avós e a irmã gêmea de Lucas, que está internada no Hospital Vitória, no bairro. A menina, que não teve o nome divulgado, inalou fumaça e está na UTI pediátrica da unidade, em tratamento e observação. Doroti Souza, de 66 anos, Silvia Maria Souza, de 37, e Ivo José Souza, de 69, estão internados no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, estáveis.

As chamas começaram por volta das 3h30 e atingiram a cobertura do edifício Alfa Barra II, onde mora a família. Vizinhos relataram que o fogo começou na cozinha do apartamento, que tem dois andares.Bombeiros precisaram utilizar a escada Magirus para retirar moradores do edifício, que fica na Rua Desembargador João Claudino de Oliveira e Cruz, 100.