Adolescente morre no Rio após misturar ecstasy com bebidas

A adolescente J.A.E.S., de 14 anos, morreu após ingerir ecstasy, bebidas alcoólicas e energéticos em uma festa no domingo. Juliana morreu na terça-feira, 21. Informações extra-oficiais apontam que a adolescente morreu de overdose, no Hospital Municipal Lourenço Jorge e a causa oficial da morte será informada pelo IML daqui a 15 dias. A adolescente morava com a mãe e três irmãos na comunidade de Cidade de Deus e no domingo foi à uma festa perto de casa onde teria ingerido a droga e o álcool. Ela foi levada pela mãe para o hospital, teve parada cardíaca e entrou em coma. Na tarde de terça não resistiu e morreu. De acordo com a família, o hospital não tinha aparelhagem adequada para diagnosticar o tipo de intoxicação da estudante. A direção do hospital não quis se pronunciar e diz que a menina morreu de insuficiência respiratória. Na noite de terça, o corpo foi levado para o IML para que um laudo apontasse a causa da morte. O corpo da jovem será velado nesta terça-feira na Cidade de Deus, mas o enterro, marcado para às 16 horas, não tinha local confirmado.