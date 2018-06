Adolescentes detidos em Bangu fazem 4 reféns durante rebelião

RIO - Adolescentes apreendidos no Educandário Santo Expedito, entidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), do governo do Estado do Rio, em Bangu (zona oeste do Rio), iniciaram uma rebelião na tarde desta terça-feira, 24.

Às 17h30, segundo a Polícia Militar, eles mantinham quatro reféns. Não se sabe se todos são funcionários do Degase ou se também há adolescentes entre os rendidos.

A unidade abriga cerca de 300 menores infratores. Durante a rebelião foram queimados colchões e parte das instalações foi destruída.

Policiais militares do 14º Batalhão foram chamados para controlar o motim.