Advogado é preso ao acompanhar cliente em DP no Rio O advogado José Assisio Joventio, de 64 anos, foi preso nesta segunda-feira, 20, no Rio quando acompanhava um cliente que registrava uma ocorrência de perturbação pública. Segundo policiais do 34º Distrito Policial, de Bangu, havia quatro mandados de prisão contra Joventio, sendo dois deles por tentativa de homicídio. De acordo com a corporação, um agente que atendia o caso lembrou que o advogado fora denunciado por pastores de uma igreja, na semana passada, por ameaça e resolveu pesquisar a ficha dele. Joventio foi encaminhado à Divisão de Capturas da Polinter e ficará à disposição da Justiça.