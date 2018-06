Aeroporto do Galeão fica sem luz por quase duas horas

RIO - O aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), ficou sem luz às 19h40 desta segunda-feira, 12. Os geradores foram acionados, mas o restabelecimento da iluminação foi gradual. Até as 21h30, quando o fornecimento de energia voltou ao normal, trechos do aeroporto ficaram sem luz.

Em nota, a concessionária Rio Galeão informou que “identificou uma instabilidade no sistema de abastecimento de energia do aeroporto” e acionou o sistema de gerador. Segundo a empresa, a falta de luz não interferiu no movimento regular do aeroporto.

Em redes sociais na internet, no entanto, passageiros relataram transtornos, como esteiras de bagagem, que deixaram de funcionar.