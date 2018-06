Aeroporto Santos Dumont opera por aparelhos devido às chuvas

As fortes chuvas que atingem a cidade do Rio de Janeiro afetam as operações de pousos do Aeroporto Santos Dumont desde as 6 horas desta quinta-feira, 18, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Quatro pousos já foram transferidos para o Aeroporto Tom Jobim. Três deles da empresa aérea TAM e outro da Passaredo, segundo a Infraero.

As condições mínimas para pouso obriga o aeroporto a operar com o auxílio de aparelhos para pousos e as decolagens também estão sendo realizadas com o auxílio de instrumentos.