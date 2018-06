Aeroportos do Rio e SP operam apenas por instrumentos

roporto Santos Dumont, no centro do Rio, funcionava com o auxílio de instrumentos na manhã desta quinta-feira, 25, após passar a quarta-feira fechado por conta da chuva que atingiu o Rio de Janeiro. Nesta quinta, também operam por instrumentos os aeroportos de São Paulo. Veja também: Com túnel bloqueado, Rio tem trânsito ruim nesta manhã Por volta das 7 horas desta quinta-feira, 25, os terminais de vôo das duas capitais estavam operando para pousos e decolagens com instrumentos devido à forte neblina que cobria a cidade no Rio e à chuva em São Paulo. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, três vôos foram cancelados e não havia registro de atrasos, do total de oito vôos programados. O Santos Dumont ficou fechado durante toda a quarta-feira para pousos e decolagens e os vôos foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Na quarta, o Rio viveu um dia de caos, com trânsito parado e apagão de energia. Onze bairros ficaram sem luz e a Defesa Civil do Estado registrou 205 atendimentos. Na Baixada Fluminense, onde a chuva também foi intensa, uma criança morreu ao ser arrastada pelas águas. Nesta quinta, no Tom Jobim, a situação também estava tranqüila, com apenas um vôo cancelado e quatro com atrasos de mais de uma hora, de um total de 21 previstos. Na capital paulista, o aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrava apenas um cancelamento e três vôos atrasados, dos 24 programados até as 7 horas. Em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, que opera por instrumentos desde a última quarta, dos 34 vôos previstos, nenhum foi cancelado e três estavam com horários alterados.