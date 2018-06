Aeroportos do Rio têm 66 partidas canceladas nesta segunda

SÃO PAULO - Após ficarem fechados por várias horas na manhã desta segunda-feira, 8, os aeroportos do Rio de Janeiro registraram diversos atrasos e cancelamentos durante todo o dia. Segundo balanço divulgado às 17h pela Infraero, o aeroporto do Galeão teve 24 voos cancelados e 69 atrasados, além de 10 que estavam atrasados no momento. No Santos Dumont, 42 voos foram cancelados, outros 71 atrasaram e 14 registravam atraso no momento da divulgação do balanço. Em média, foram registrados atrasos em metade dos voos programados.

O fechamento dos aeroportos foi motivado pelo nevoeiro que encobriu a região. O Santos Dumont, localizado no centro da cidade, suspendeu as atividades de pousos e decolagens às 6h20 e voltou a operar às 10h41. O Galeão, na Ilha do Governador, fechou às 5h30 para pousos e só voltou a operar normalmente por volta das 9 horas.