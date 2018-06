Afetado por nevoeiro, Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabre para pousos

Atualizado às 11h08

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, reabriu às 9h14m para pousos, segundo a Infraero, depois de ter as aterrissagens interrompidas às 6h24 por causa do nevoeiro que atingiu acidade no início da manhã desta segunda-feira, 22.

Durante quase três horas, 13 voos que pousariam no Santos Dumont foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte. As decolagens estavam sendo feitas com auxílio de instrumentos no início da manhã.