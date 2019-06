Agência bancária no Rio de Janeiro é alvo de criminosos

Policiais do #RECOM e do #18BPM impedem criminosos de furtarem caixas eletrônicos de uma agência bancária na Praça Seca. O policiamento no local está intensificado. Durante a ação os bandidos usaram explosivos e chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra nossos militares. pic.twitter.com/J7luHiy5j6 — PMERJ (@PMERJ) June 9, 2019