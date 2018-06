Agente penitenciário é preso com 138 sacos de cocaína no Rio

RIO, 18 – O agente penitenciário Julio Cesar Pereira dos Santos, de 46 anos, foi preso na manhã deste domingo (18) por policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Em seu veículo, havia 138 saquinhos de cocaína. A droga seria levada para o Complexo de Presídios de Gericinó.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a prisão é resultado de um trabalho de inteligência do órgão, em conjunto com a Polícia Militar. Quando o agente foi identificado, a Seap informou à PM, que executou a operação.

Santos foi levado para a 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), que registrou o caso. A Seap também vai abrir uma sindicância interna para apurar o episódio.