Alerj aprova possibilidade de motorista quitar pendências em blitz

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, na terça-feira, 22, em segunda discussão, o Projeto de Lei 2.900/10, do deputado Rodrigo Neves, do PT, que obriga o Detran a criar mecanismo que permita com que multas e IPVA atrasados possam ser cobrados, e pagos, no momento em que o proprietário do veículo, caso esteja inadimplente, for parado em uma blitz.

"O projeto quer permitir ao motorista inadimplente com o IPVA e sem licenciamento anual efetuar o pagamento. Essa medida visa a principalmente dar uma oportunidade ao usuário de ficar em dia com o Estado, sem que tenha seu carro apreendido e rebocado, o que provoca grande transtorno ao mesmo e aumenta suas despesas", explicou parlamentar.