40 alunos de escola na Cidade de Deus passam mal após almoço

RIO - Quarenta alunos da Escola Municipal Professora Leila Barcellos, na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, passaram mal após almoço na unidade. Os pais suspeitam de quadro de intoxicação alimentar. Os alunos, entre 5 e 10 anos, começaram a apresentar quadro de enjoos, náuseas e diarreia e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.

Com quadro estável, as crianças foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os responsáveis foram acionados e levados com os estudantes para a UPA da região. A direção da escola se colocou à disposição para esclarecimentos aos pais dos alunos nesta quarta-feira, 15.

A secretaria também entrou em contato com o Instituto de Nutrição Annes Dias, responsável pelo preparo do cardápio e pelo acompanhamento nutricional da escola, e com a Vigilância Sanitária do município. Agentes da Vigilância analisam nesta quarta-feira amostras de água e alimentos da escola.