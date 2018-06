Ambientalistas promovem 'apitaço' contra a poluição na Baía de Guanabara

Ao som de apitos e buzinas, dezenas de pessoas marcharam neste sábado, 6, no Rio de Janeiro para pedir a descontaminação e a recuperação ambiental da Baía de Guanabara.

A manifestação contra a degradação da baía faz parte da programação pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado na sexta-feira, e reuniu neste sábado vários ativistas no Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016 que terão provas realizadas no local.

Os ambientalistas querem chamar a atenção da sociedade e das autoridades sobre a "situação em fase terminal" da baía, segundo um relatório técnico-fotográfico que será entregue à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para ser posteriormente enviado à Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Federal.

No manifesto, os ativistas pedem "um termo de ajuste de conduta" por parte das autoridades e dos organismos de fiscalização para o desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental.

Nos últimos anos, de acordo com o relatório, foram investidos R$ 10 bilhões, com "resultados paupérrimos", segundo criticaram os organizadores da passeata.