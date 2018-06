Ameaça de confronto faz moradores de favela deixarem casas

Alguns moradores da favela da Vila Vintém, em Realengo, na zona oeste do Rio, estão abandonando suas casas temendo um possível confronto entre facções criminosas que disputam o comando do tráfico de drogas na região. Segundo informações de ex-oficiais do Bope, que pediram anonimato, a facção "Terceiro Comando Puro" está planejando para a noite desta sexta-feira, 9, um confronto com membros da facção "Amigos dos Amigos" (ADA). O confronto teria o objetivo de vingar a morte de Thiago Bezerra Silva Gomes, traficante morto em confronto com a polícia em 31 de outubro. Segundo esses ex-oficiais, os bandidos acreditam que a ADA teria contratados PMs para matar Thiaguinho. As principais ligações entre as favelas do Fumacê e da Vila Vintém, foi parcialmente bloqueada por carros, que teriam sido colocados pela ADA. Uma moradora que pediu para não ser identificada, temendo represálias, contou que a Vila Vintém está toda cercada e que os integrantes da ADA teriam feito barricadas com carros para impedir o ataque dos integrantes do Terceiro Comando. "Toda a população foi avisada sobre o confronto. Todo mundo está com medo", disse. Na segunda-feira, dois homens foram mortos e outras duas pessoas foram atingidas por balas perdidas durante um tiroteio que durou sete horas, envolvendo quadrilhas de traficantes rivais na favela do Fumacê, em Realengo. A invasão teria sido comandada por bandidos da ADA. Os bandidos teriam chegado à favela em dois ônibus e depois ocuparam os principais acessos.