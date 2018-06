Amigo de bicheiro morto em hotel é assassinado horas após prestar homenagem

Um amigo do bicheiro Haylton Carlos Gomes Escafura, morto a tiros na quarta-feira ao lado da soldado da Polícia Militar Franciene Soares de Souza Assis Lima, em um hotel na Barra da Tijuca, foi assassinado no início da madrugada desta quinta-feira, 15. A Polícia Civil apura se os dois casos têm ligação.

Marcelo Viera França, de 38 anos, era dono de um bar no Cachambi, na zona norte do Rio. Ele foi baleado em frente ao estabelecimento por volta das 2h da manhã desta quinta. Horas antes, França havia publicado em uma rede social uma foto em que aparecia ao lado de Escafura.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi acompanhada por policiais do 3º BPM. “Testemunhas contaram que criminosos armados, após anunciarem roubo, atiraram na vítima no momento em que tentava fechar o comércio”, informou a PM. Marcelo Viera França chegou a ser socorrido por soldados do Corpo de Bombeiro e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho.