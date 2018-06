Amigos homenageiam jovem morta em tentativa de roubo de celular no Rio

SÃO PAULO - Familiares e amigos estão inconformados com a morte de Soraia Macedo de Lemos, de 17 anos. A adolescente foi morta, na noite desta terça-feira, 15, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, após uma tentativa de roubo de celular.

Soraia passava pela rua Estocolmo com uma amiga quando foi abordada por bandidos. As meninas entregaram os aparelhos, mas, aparentemente, os criminosos se irritaram porque o celular de Soraia teria uma senha de acesso. O disparo atingiu a jovem na cabeça. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, também não Ilha, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios está em busca de câmeras de segurança da rua para tentar esclarecer o crime.

Cristiane Barbosa, mãe de Soraia, fez um sofrido desabafo nas redes sociais: "Nem tenho palavras para expressar tanta dor em meu peito. Perdi uma filha linda que sempre pensou em mim em primeiro lugar. Filha, sempre quis o melhor para você, te abracei sempre que precisou dos meus abraços, tentei te dar o melhor. Choramos e rimos juntas, te aconselhei em tudo em sua vida. Sempre tive orgulho de ter você como filha, sou muito apaixonada por você."

Nas redes sociais, amigos lamentam a perda de Soraia.

Em nota, a Polícia Militar do Rio informa que policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados na noite desta terça-feira para uma ocorrência na Rua Estocolmo, no bairro Guarabu, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, para verificar um caso de roubo. No local, não encontraram vítimas.

Os agentes procederam para o Hospital Evandro Freire e localizaram uma adolescente de 17 anos, ferida, que veio a óbito.

Os militares foram informados que a jovem foi rendida por dois bandidos em uma moto que tentaram levar seu aparelho celular. Ela teria reagido e os criminosos atiraram contra a menina.