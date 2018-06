Anitta reúne milhares de pessoas no Bloco das Poderosas, no centro do Rio

RIO - Os cariocas voltaram às ruas do Rio de Janeiro neste sábado, 4, para uma nova rodada de blocos, numa espécie de prorrogação do carnaval na cidade. Cerca de 400 mil pessoas acompanharam pela manhã o Bloco das Poderosas, da cantora Anitta, no centro, segundo estimativa da prefeitura.

As irmãs Núbia e Maria Eduarda de Castro estavam entre os que se animaram a vestir fantasias para curtir os últimos dias do carnaval estendido na cidade.

"Eu amo carnaval, por mim podia ter bloco o mês todo", disse Núbia, caracterizada de presidiária, ao lado da irmã vestida de abelhinha.

Núbia conta que passou o feriado em outro Estado, Minas Gerais, por isso queria compensar os blocos que perdeu nos dias oficiais de folia. "Gosto da Anitta, gosto de funk, ela deve tocar de tudo", completou a estudante.

Anitta animou a multidão nas ruas da cidade pelo segundo ano, do alto de seu trio elétrico. A concentração estava marcada para 7 horas deste sábado, com início do desfile às 9 horas, na Rua 1º de Março, uma das principais vias do centro. Por volta das 10 horas, o cordão de foliões não parava de aumentar, milhares de pessoas ainda se juntavam à multidão.

O militar Vinicius Batista reuniu um grupo de 11 amigos para engrossar o coro das Poderosas. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele ainda esperava outros cinco amigos para se unirem na folia.

"E ainda tem Monobloco amanhã! Venho com certeza", antecipou Batista.

A festa de Anitta estava prevista para se estender até pelo menos 13 horas deste sábado. O tradicional Monobloco reúne nova multidão neste domingo, com concentração a partir das 6 horas e início do desfile às 9 horas. Ao todo, o pós-carnaval carioca contabilizava desfiles de 36 blocos durante todo o fim de semana.

Lixo e xixi. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) manteve a logística especial para a limpeza das ruas, com uma equipe de até 1.100 garis por dia, 5.000 contêineres e 50 veículos para recolher a sujeira deixada pelos foliões. Agentes do Programa Lixo Zero também estão nas ruas para orientar as pessoas a não sujarem a cidade. O folião pego em flagrante urinando em via pública pode ser multado em R$ 548,00, enquanto que quem for flagrado jogando lixo no chão pode ser autuado em R$ 200,00.