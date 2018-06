Após acidente, viagem para Trindade é feita por 2 ônibus de cada vez

PARATY - Moradores de Paraty informaram que dois ônibus estão seguindo por vez para Trindade, nesta terça-feira, 8. A medida foi tomada para evitar a superlotação como ocorreu no domingo, 6, quando 81 pessoas estavam no veículo com capacidade para 45, que tombou no Morro do Deus me Livre - 15 pessoas morreram e 66 ficaram feridas.

Na manhã de segunda-feira, 7, um cartaz avisava que os ônibus não circulariam, mas o movimento voltou ao normal à tarde, com saídas de hora em hora.

"Ter ônibus superlotado para Trindade era uma coisa normal. Recebemos muitas reclamações e também fotos de passageiros. Nem a prefeitura, nem a Colitur tomou providências", disse um dos administradores do perfil Reclame Paraty Reclame, no Facebook, que prefere não se identificar.

A página recebeu denúncias de falta de manutenção dos veículos da Colitur. Entre as fotos, estão imagens de uma porta que se soltou, caindo sobre uma passageira, pneus carecas e rodas que se soltaram com o ônibus em movimento.

O grupo também recebeu imagens do veículo acidentado sendo rebocado.