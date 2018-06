Justiça determina transferência de tio de Fat Family após áudio

RIO - A Justiça do Rio de Janeiro determinou, na manhã desta segunda-feira, 20, que o traficante Edson Pereira Firmino de Jesus, o Zaca, tio do também traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, seja transferido do Instituto Penal Vicente Piragibe para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu I), em caráter urgente.

A Justiça tomou esta decisão depois do vazamento de um áudio em que criminosos comemoram o resgate de Fat Family, na madrugada deste domingo, 19, no Hospital Municipal Souza Aguiar, centro do Rio. Ouça abaixo:

A gravação teria sido enviada por traficantes a Zaca. A decisão foi do juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Eduardo Oberg. O juiz também determinou que a Delegacia de Homicídios abra inquérito para apurar a conduta de Zaca e de outros detentos.