Após cerimônia do Campeonato Brasileiro, parte do teto do Theatro Municipal do Rio desaba

SÃO PAULO - Uma pequena parte do teto do Theatro Municipal do Rio, localizado no centro da cidade, desabou, no final da noite de segunda-feira, 7, após o fim do evento de premiação de entrega dos troféus aos Melhores do Campeonato Brasileiro de 2010. A queda ocorreu em uma sala ao lado do hall de entrada.

Segundo testemunhas, o estrondo provocou correria e pânico em algumas pessoas. Não houve feridos. Seguranças do próprio teatro isolaram a área. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do evento, mas já tinha deixado o local quando ocorreu o incidente. Ninguém da administração ou da assessoria do teatro foi encontrado para falar sobre o incidente.