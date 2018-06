Após denúncia de agressão e prisão por porte de arma, cantor Naldo é solto sob fiança

RIO - O cantor Ronaldo Jorge da Silva, conhecido como 'Naldo Benny', de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira, 6, na zona oeste do Rio, e solto logo depois após pagar fiança de valor não informado. Ele foi denunciado no último sábado pela mulher, Ellen Cardoso - a 'Mulher Moranguinho' -, por agressões. Ao chegar à casa onde os dois moravam para cumprir um mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou uma pistola não registrada e o prendeu em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições.

Conforme comunicado da Polícia Civil do Rio, Naldo responde a inquérito por lesão corporal, ameaça e injúria, depois de ter sido denunciado pela mulher no último sábado, 2. Moranguinho disse à polícia que sofria agressões do marido desde o início do relacionamento, há sete anos. Um novo inquérito sobre o porte ilegal de arma deve ser aberto.

A prisão foi feita pelos próprios agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, por determinação da delegada Viviane Costa. A pistola de calibre 7,65 e quatro munições foram apreendidos.

A reportagem fez contato com as assessorias de Naldo e Ellen, mas não obteve resposta até o horário desta publicação.