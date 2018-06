Após denúncias de arrastão, PM do Rio reforça efetivo na orla

RIO - Após denúncias de que teriam ocorrido arrastões no último domingo no Rio e com a previsão de mais um fim de semana de calor pela frente, a Polícia Militar anunciou um “reforço” na chamada “Operação Verão”: mais 30 policiais reunidos somente em uma das praias, a do Arpoador, que concentrou os relatos de roubos na semana passada. Os outros pontos da orla, da zona sul à zona oeste, seguirão com o mesmo número de PMs: no total, serão 740 militares espalhados por todas as praias.

Já na Guarda Municipal, o reforço será maior: de uma média de 75 nos últimos fins de semana para 200. A corporação, entretanto, informou que sua atribuição prioritária é o “ordenamento urbano”, coibindo o comércio irregular e práticas esportivas não permitidas, como o popular “altinho”. Os guardas, entretanto, darão “apoio às autoridades policiais contra os pequenos delitos, encaminhando os casos atendidos às delegacias”.

Assim como nos últimos fins de semana, a PM informou que continuará com as operações de revistas em ônibus cujo trajeto inclua praias e proximidades. A prioridade será identificar passageiros que estejam provocando “tumulto e desordem” dentro dos ônibus, como passageiros pendurados em janelas ou “surfando” sobre os coletivos. Haverá pontos de abordagem principalmente nos trajetos de ônibus que vêm da zona norte para a zona sul, como a saída do Túnel Rebouças, na Lagoa.

O comandante geral da PM, coronel Alberto Pinheiro Neto, considera suficiente o aumento de 30 PMs no efetivo total. Segundo ele, antes mesmo do “reforço” os 710 já representavam um número “imenso”. O problema, segundo ele, seria o aumento no número de banhistas, cada vez maior. “Infelizmente, a polícia tem limitações de efetivo. Temos um limite operacional. Dentro dele, vamos pegar nossos recursos de forma quase total para que possamos dar o melhor grau de tranquilidade possível para a população”, disse o coronel, na quinta-feira.

A PM se negou a informar quantos PMs ficarão responsáveis por cada praia. Revelou apenas que os 30 novos PMs reforçarão a equipe que faz a segurança do Arpoador, “atuando especificamente na areia”, onde teriam ocorrido os arrastões do último domingo.