Após levar fechada, motorista de ônibus esfaqueia taxista

RIO - Após ser fechado por um táxi enquanto trafegava por Ipanema, na zona sul do Rio, o motorista de um ônibus municipal desembarcou e atacou o taxista com uma facada, por volta das 14 horas desta sexta-feira, 25. O motorista foi preso e o taxista está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul.

Os dois veículos circulavam pela Rua Visconde de Pirajá. Depois da manobra do taxista, o motorista do ônibus começou uma discussão. Inicialmente cada motorista estava em seu veículo, mas as reclamações se intensificaram e eles desembarcaram e passaram a discutir frente a frente.

Nesse momento, segundo testemunhas, o motorista do ônibus sacou uma faca e feriu o taxista, identificado como André Santino Gargamel.

O taxista foi socorrido e levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia. Ele não corre risco de morte.

O motorista do ônibus, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante e encaminhado à 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado.