Após nova denúncia, 28 PMs já se entregaram no Rio Pelo menos 28 policiais militares já se entregaram, até as 10h30 desta segunda-feira, 12, no 15º BPM (Duque de Caxias). Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os PMs que se apresentarem serão levados para o Batalhão Especial Prisional (BEP), em Benfica, subúrbio do Rio, segundo a assessoria da PM. Os 43 PMs envolvidos estavam livres desde terça-feira, 6, após o juiz Paulo César Vieira de Carvalho Filho determinar a libertação, mas uma nova denúncia foi aceita pelo Ministério Público, e foi decretada a prisão preventiva dos acusados e de mais um policial lotado no mesmo batalhão na tarde de sexta-feira, 9. A nova denúncia do Ministério Público discrimina o envolvimento de cada um dos 44 policiais militares e pede a prisão preventiva de todos.