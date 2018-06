Após pedir orações, Pezão diz que chove há mais de 10 dias no Rio

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que já está chovendo há mais de dez dias em todas as cabeceiras de rios do Estado, desde o dia em que pediu para rezarem para isso ocorrer. No fim de janeiro, o governador fez a recomendação ao comentar os problemas da seca.

"As pessoas me ridicularizaram quando falei para rezar, mas desde aquele dia está chovendo", afirmou a jornalistas na Sapucaí, no Rio.

Sobre a chuva que atinge o Estado neste domingo, 15, afirmou que tem informações de temporais na região serrana, sul do Estado. "(Caíram) alguns barrancos, nada grave. Os rios Pavuna (zona norte da cidade do Rio) e o Botas, na baixada fluminense, transbordaram. Não tenho mais detalhes mas parece que não é muito grave".

Sobre o carnaval, disse estar com ótima expectativa. "É a minha primeira vez como governador. Estou torcendo para todas escolas, mas para a Portela ser campeã."