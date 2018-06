Após piadas nas redes, Paes diz que alerta para chuvas será mantido

RIO - Um dia após ter alertado os cariocas de que a cidade seria atingida por fontes chuvas, o que não se confirmou, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) afirmou nesta sexta-feira, 6, que vai continuar fazendo esse tipo de procedimento em caso de previsão de temporais. Ele considerou, no entanto, que as brincadeiras na internet das quais foi alvo por causa da advertência são normais. "Até meus filhos me gozaram de manhã hoje", admitiu.

Ao contrário da previsão de temporal, com rajadas de ventos e descargas elétricas, as precipitações foram apenas moderadas. Na quinta-feira, 5, o prefeito pediu que os cariocas ficassem atentos, pois as chuvas esperadas para o fim do dia poderiam ser tão intensas quanto as de abril de 2011, quando um deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, matou 267 pessoas.

Paes declarou que seria irresponsabilidade não emitir o alerta antecipado e declarou que o procedimento vai virar "uma cultura". "A gente já viu muito drama nessa cidade. Seria irresponsabilidade não dividir", disse.

A cidade voltou ao estágio de atenção na manhã desta sexta-feira, depois de ter permanecido desde a tarde desta quinta-feira em estágio de atenção. Por causa da previsão de temporais, empresas chegaram a liberar funcionários e algumas escolas também suspenderam as aulas nesta quinta-feira.

O prefeito considerou medidas como essas exageradas e disse que não pediu para que os cariocas mudassem suas rotinas. "O dia que for pra dispensar funcionários, a gente vai dizer."