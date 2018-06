PM é baleado em confronto no Morro de São Carlos, no Rio

RIO - O policiamento no Morro de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, foi reforçado na tarde deste sábado, 13. A medida foi tomada após policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) ter sido baleado em um confronto com suspeitos na comunidade.

Segundo a Coordenadora de Polícia Pacificadora, o policial foi ferido no ombro e encaminhado ao Hospital Central da PM, no bairro do Estácio. O nome do policial não foi informado e ele não corre risco de morte.

O confronto ocorreu na Escadaria do Dedé, segundo a Coordenadoria após um patrulhamento de rotina. Os policiais teriam sido recebidos a tiros na localidade. Nenhum suspeito foi detido.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia, e está sendo investigado pela polícia Civil.