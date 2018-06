Após 4 meses de internação, morre mulher agredida por reagir a cantada

RIO - A diarista Michelle Ferreira Ventura, de 30 anos, morreu no sábado, 23, depois de ficar quatro meses internada por ter sido espancada por um homem. Segundo testemunhas, Michelle foi agredida porque reagiu a cantadas do criminoso, na Ilha da Conceição, em Niterói, cidade na região metropolitana do Rio. Em resposta à reclamação, o homem teria golpeado a vítima com socos e um pedaço de madeira.

O crime aconteceu na noite de 13 de março, um domingo. Desde então, ela estava internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, em estado grave. A vítima havia sido submetida a uma cirurgia neurológica no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mas estava com sequelas. Michele deixa três filhos.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam), Leonardo Bretas Vieira Mendes foi indiciado pela morte de Michele e está preso. "O inquérito policial foi encaminhado à Justiça com relatório final e representação pela decretação da prisão preventiva do autor", informou, em nota, a Polícia Civil.