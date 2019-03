Após temporal na sexta-feira, Rio volta à normalidade em sábado de carnaval chuvoso

A cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade, após a forte chuva que caiu na noite de sexta-feira, às 6h35 deste sábado, informou o Centro de Operações da Prefeitura. Por causa da chuva, a prefeitura decretou estado de atenção às 18h40 de sexta. A previsão do tempo é de chuva fraca a moderada ao longo do sábado de carnaval, ainda segundo a nota divulgada de manhã pelo Centro de Operações da Prefeitura.

A forte chuva foi resultado da atuação de uma Zona de Convergência de Umidade sobre a Região Sudeste, que provocou "chuva forte a muito forte em alguns pontos da cidade na noite de ontem (sexta-feira)". Durante a madrugada, o fenômeno perdeu intensidade.

Por causa da chuva, várias ruas alagaram e árvores caíram em diferentes pontos do Rio. O temporal provocou também um atraso no início dos desfiles das escolas de samba da Série A, segunda divisão da competição do carnaval carioca. A chuva chegou a alagar a Avenida Marquês de Sapucaí, onde está instalado o sambódromo do Rio. O desfile das escolas de samba da Série A ocorrem nas noites de sexta-feira e sábado. O Grupo Especial, primeira divisão da competição entre as escolas, terá desfiles nas noites de domingo e segunda-feira.