Após tiroteio, dois corpos são encontrados em favela com UPP

RIO - Depois de intenso tiroteio na noite desta quarta-feira, 23, dois corpos foram encontrados na manhã desta quinta-feira, 24, na favela do Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. Os mortos ainda não foram identificados.

O policiamento está reforçado na região desde o início da semana, quando começaram as trocas de tiros, segundo a polícia entre facções rivais.

As comunidades de Chapéu Mangueira e Babilônia, com cerca de 5 mil moradores, têm Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde junho de 2009. Desde o ano passado, no entanto, confrontos entre traficantes têm sido constantes.