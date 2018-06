Após tiroteio, PMs ocupam Borel

RIO – Policiais militares do Batalhão de Choque ocupam a comunidade do Borel, na Tijuca, na zona norte, na manhã desta sexta-feira, 5, após um tiroteio na tarde de ontem ter ferido um PM. O Borel, sede de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 2010, não registrou nenhum homicídio em 2014, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).

De acordo com a assessoria de imprensa das UPPs, na tarde desta quinta-feira, policiais que faziam um patrulhamento nas proximidades do Largo do 15 quando foram atacados por traficantes. Houve troca de tiros. Atingido de raspão na mão, um policial que estava na ação foi levado para o Hospital do Andaraí, no bairro de mesmo nome, na zona norte. Ele passa bem. Nenhum suspeito envolvidos no tiroteio foi preso.