Aposentado morre após ser atingido por bala perdida em Niterói

RIO - Um aposentado de 71 anos morreu atingido por uma bala perdida no bairro do Fonseca, em Niterói (Região Metropolitana do Rio), na manhã desta sexta-feira, 4. A Polícia Militar trocou tiros com criminosos na favela Santo Cristo, perto de onde o idoso estava. Até a noite desta sexta-feira não se sabia de onde partiu o disparo que atingiu a vítima.

Policiais do #12BPM que faziam ação para reprimir o tráfico de drogas na comunidade do Santo Cristo (Niterói), nesta manhã, foram alvos de disparos efetuados por criminosos armados com #Fuzil. Houve confronto, onde dois criminosos foram feridos e socorridos ao HEAL.#PMERJ pic.twitter.com/7LZvScvOX0 — PMERJ (@PMERJ) October 4, 2019

Segundo a PM, Geraldo Evaristo de Souza estava fazendo reparos em seu carro, na porta de casa, quando foi atingido nas costas pela bala perdida. Ele chegou a ser levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro, mas morreu. Dois suspeitos também foram baleados, detidos e conduzidos ao mesmo hospital, onde estão internados sob custódia. Com eles foi apreendido um fuzil calibre 556. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).