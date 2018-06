Arquidiocese pede verbas da população para manter Cristo Redentor

A crise financeira chegou ao Cristo Redentor. Com a diminuição da contribuição da colaboração dos fiéis e da ajuda da iniciativa privada, a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou uma campanha para que a população doe recursos para a manutenção do monumento, um dos símbolos da cidade do Rio. É a primeira vez, em 85 anos, que a instituição recorre a esse tipo de iniciativa. No site da campanha "Amigo do Redentor", lançado nesta semana, é possível fazer doações de diversas quantias.

Segundo a arquidiocese, o Cristo precisa de cerca de R$ 5 milhões para reparos, manutenção e o pagamento de funcionários. São cerca de R$ 3 milhões por ano só com despesas fixas, relacionadas à manutenção. Há ainda custos não previstos, por causa das interferências climáticas que eventualmente afetam a estátua, o subsídio necessário à realização dos projetos sociais (cerca de R$ 720 mil) e despesas relativas aos salários dos funcionários (cerca de R$ 1,3 milhão).

Um relatório da Cone Sul Construções, empresa de engenharia que cuida da manutenção do Cristo Redentor, constatou que o monumento precisa passar por intervenções emergenciais para evitar "o risco eminente de danos irreversíveis". O estudo também destacou a necessidade da coleta e análise dos materiais e elementos químicos do monumento para serem utilizados em seu restauro. É preciso, ainda, evitar a corrosão das estruturas metálicas da estátua.

"Como o monumento sofre um grande número de descargas atmosféricas durante todo o ano, será necessário rever a malha de aterramento elétrico e providenciar um novo sistema de para-raios. visando uma maior proteção contra danos", explicou a Arquidiocese, por meio de nota.

A instituição é a única responsável pelo monumento. Ela não recebe nenhuma verba das bilheterias de acesso ao Parque Nacional da Tijuca, onde fica o monumento. Eleito como uma das novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno, 2007, o Cristo recebe cerca de três milhões de turistas por ano.

A arquidiocese também lembrou que, para que o projeto do Cristo, de autoria do engenheiro e arquiteto carioca Heitor da Silva Costa, tomasse forma foi necessário que a Igreja Católica realizasse duas campanhas de arrecadação de fundos, uma em 1923 e outra em 1929. Segundo a Arquidiocese, graças a esse empenho popular, o monumento foi inaugurado em 12 de outubro de 1931 - Dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

"O mesmo precisa tornar a acontecer agora, para a sua conservação e para a manutenção dos trabalhos socioculturais que realiza. É necessário o auxílio financeiro de todos que amam o monumento, para que ele possa continuar a receber bem e a encantar o mundo inteiro com a sua beleza", disse o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo

O Consórcio Paineiras Corcovado informou ser responsável apenas pelo transporte de vans e gestão do centro de visitantes das Paineiras. Já a assessoria de imprensa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Tijuca, disse que "a arrecadação da bilheteria, como qualquer receita da União, vai para o Tesouro Nacional".

"É importante ressaltar que o ICMBio tem contratos assinados que assumem toda a estrutura para visitação, como limpeza, vigilância e operação de elevadores". "O acordo de cessão da área firmado pelas partes define as responsabilidades de cada entidade e o ICMBio cumpre fielmente com as suas obrigações. Há discussões entre o órgão e a Arquidiocese para que seja firmado um novo acordo", afirmou o instituto, por meio de nota.