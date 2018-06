Grupo promove festival de arte em protesto contra diminuição da maioridade penal

Grupos contrários à redução da maioridade penal, que está em discussão no Congresso Nacional, promovem um dia inteiro de atividades de arte e cultura neste domingo, 14, na Praça 15, no centro do Rio.

A festa, chamada Festival do amanhecer - redução não é solução começou às 10h. Segundo os organizadores, haverá cem espetáculos diferentes de dança, cinema, teatro, literatura, circo, artes plásticas e outros. A convocação para a manifestação nas redes sociais traz depoimentos de vários jovens contrários à mudança na lei. “Não vejo como solução colocar uma pessoa na cadeia, sendo que ela vai sair bem pior. Solução é investir em educação, cultura, lazer”, disse o skatista Ademar Lucas. “Parece uma medida mais vingativa do que justa”, afirmou Flavio Santorua, da banda Antiéticos.