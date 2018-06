Assaltantes explodem caixas eletrônicos no RJ

RIO - Assaltantes explodiram caixas eletrônicos em padarias na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio na madrugada deste domingo, 5. Em Campo Grande, na Zona Oeste carioca, quatro ladrões encapuzados e armados renderam o padeiro Renato Romão Camargo, de 32 anos, por volta da meia-noite na Padaria do Juan. Eles explodiram um caixa eletrônico com uma granada.

Segundo a proprietária Shirlei Queiroz, o ataque destruiu boa parte do estabelecimento e deixou um prejuízo estimado em R$ 300 mil. Os bandidos fugiram levando o dinheiro do caixa. A ocorrência foi registrada na 35ª DP.

Por volta das 5h três caixas eletrônicos de uma padaria na Estrada Velha do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram alvo de explosivos de fabricação caseira. Policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados, mas os bandidos já haviam fugido. Um carro foi recuperado e dois explosivos apreendidos. O caso foi encaminhado à 60ª DP.