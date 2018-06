Assaltantes sequestram ônibus no Rio de Janeiro

RIO - Policiais cercam um ônibus no centro do Rio de Janeiro, onde bandidos fazem reféns. Segundo testemunhas, já houve troca de tiros. Os policiais tentam negociar com os assaltantes a libertação dos reféns.

Segundo informações, três pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros e deram entrada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, sendo uma delas em estado grave. O ônibus seguia para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Centro de Operações interditou algumas faixas da via no sentido Candelária, na altura do Sambódromo.