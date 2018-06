Assalto em trem no Rio assusta passageiros

Atualizada às 11h25

RIO - Um assalto dentro de um trem que seguia da Central do Brasil, no centro do Rio, para Belford Roxo, na Baixada Fluminense, assustou passageiros na manhã desta segunda-feira, 10. Segundo a concessionária SuperVia, um homem invadiu a linha férrea na estação Tomás Coelho (zona norte), por volta das 6h25, e assaltou ao menos duas pessoas que estavam dentro do trem.

O criminoso teria atirado uma vez, mas a concessionária não confirma. Ainda de acordo com a SuperVia, ninguém ficou ferido e a circulação do ramal não foi afetada.

Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para a ocorrência, mas o assaltante fugiu, informou a Polícia Militar. As vítimas foram encaminhadas para registrar a ocorrência na 44ª Delegacia de Polícia (Inhaúma).