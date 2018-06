Assassinato de motorista pode ter sido crime passional

Crime passional ou vingança. Estas são as hipóteses investigadas pelo delegado Orlando Zaccone, da 52ª Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), para a execução do motorista de ônibus Maurício Oliveira dos Santos, de 30 anos, cuja morte foi filmada pela câmera de segurança do veículo em março e divulgada pela polícia nesta segunda-feira, 13. As cenas mostram um rapaz atirando pelo menos cinco vezes contra o motorista logo após entrar no coletivo. As imagens registram o pânico dos passageiros depois dos disparos. "O depoimento da esposa aponta para possíveis casos amorosos e a vítima também trabalhava como segurança em um baile de forró no bairro de Tinguá onde apuramos se ele estava envolvido em alguma confusão", disse Zaccone. A polícia acredita que o crime pode ter sido encomendado, pois algumas informações apontam o homem alto, pardo e com boné como integrante de um grupo de extermínio de Tinguá, a mesma região onde a vítima trabalhava como segurança. Apesar das suspeitas, a família disse que Maurício morava com a mulher e os dois filhos, um de oito anos e outro com um ano, em uma casa simples, sem muros ou grades. Segundo os parentes, o motorista de ônibus não teria inimigos. O caso aconteceu no dia 23 de março na região central de Nova Iguaçu, na Rua Ernesto Francisco de Moura, próximo a um dos poucos shoppings da cidade. Após os disparos quase a queima-roupa, o assassino mostra tranqüilidade ao ir até a poltrona do motorista para abrir a porta. Ao fundo, os passageiros se atropelam para sair do ônibus. Instantes depois da saída do criminosos do ônibus, algumas pessoas voltam para recuperar bolsas e sacolas. De acordo com o delegado, a decisão de divulgar as imagens aconteceu após a polícia não conseguir localizar o criminoso. "Seguramos as imagens alguns meses para que ele não fugisse, mas após não encontrarmos o assassino avaliamos que é melhor ter ele foragido, mas identificado do que ficarmos com um criminoso não localizado e sem identificação", declarou Zaccone.