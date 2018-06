Assassinato de Sargento eleva para 40 o número de PMs mortos no Rio este ano

Subiu para 40 o número de policiais militares mortos no Rio de Janeiro deste ano, com o assassinato deste sábado, 28,do sargento Carlos Eduardo Gomes Cardoso, de 36 anos. Ele foi morto durante uma operação na manhã deste sábado na comunidade Bateau Mouche, em Jacarepaguá. O sargento chegou a ser levado para o hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu.

Segundo o Comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele era casado e deixa 2 filhos. O sargento era lotado no 41º Batalhão da Polícia Militar, no Irajá, e estava há 12 anos na corporação. De acordo com o Disque Denúncia, além dos 40 policiais militares, já morreram este ano dois policiais civis e um agente penitenciário.