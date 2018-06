Assassinato de sargento eleva para 93 número de PMs mortos no Rio em 2017

A execução de um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 4, elevou para 93 o total de PMs mortos no Estado neste ano. Em todo o ano passado, foram 78 homicídios.

O corpo do 1º sargento Márcio Thomé Ribeiro, que atuava no 15º Batalhão de Polícia Militar, em Duque de Caxias, foi encontrado na Rua Bernardo de Vasconcelos, no Realengo, zona oeste da capital fluminense. Conforme o 14º BPM, da região de Bangu, Ribeiro foi morto a tiros dentro do veículo Corolla que dirigia, assim como uma jovem que estava no banco do passageiro e não teve o nome revelado.

Foram encontradas cápsulas de fuzis dos calibres 5.56 e 7.62 próximas ao carro, que pertencia ao PM. A investigação foi repassada à Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

