Ataque a tiros deixa 2 mortos no Rio; bebê de 2 anos é baleado

RIO - Um tiroteio deixou duas pessoas mortas e duas feridas no final da noite desta segunda-feira, 19. Segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar PM (São Gonçalo), a unidade encontrou duas vítimas mortas depois de ter sido acionada para verificar uma ocorrência no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Outras duas vítimas feridas por arma de fogo, um adulto e uma criança de dois anos, também foram socorridas por pessoas próximas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi chamada para periciar o local.

