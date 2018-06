Ataque deixa dois mortos e seis feridos na zona oeste do Rio

Atualizado às 20h37

RIO - Um grupo armado atacou a tiros clientes de um bar no início da tarde deste sábado, 29, em Paciência, na zona oeste do Rio. A Divisão de Homicídios, que investiga o caso, informou que os disparos deixaram dois mortos e seis feridos.

Entre as vítimas está Thiago Lima Nunes, 26 anos, que foi levado para o Hospital Municipal Pedro II. Ele levou um tiro no pé direito e outro na perna esquerda e está no centro cirúrgico da unidade. Os outros feridos ainda não foram oficialmente identificados. A região onde ocorreu o tiroteio sofre atuação da milícia Liga da Justiça.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas. Segundo a polícia, a perícia já foi realizada no local. Agora, os agentes buscam imagens e testemunhas que possam auxiliar na identificação dos autores dos disparos.

Há duas semanas, a Polícia Civil e o Ministério Público descobriram um esquema de cooperação entre ex-traficantes e milicianos do grupo, que atua em bairros da zona oeste do Rio. Na época, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) chegou a cumprir 39 mandados de prisão em condomínios do programa Minha Casa Minha Vida no Rio e em 11 estabelecimentos comerciais da zona oeste.

Segundo a investigação, a milícia tenta tomar o controle do tráfico nas favelas da área, sem sucesso. Em troca de proteção, o grupo participa dos lucros obtidos por traficantes com a venda de drogas. (Colaborou Idiana Tomazelli)