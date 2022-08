Ataque hacker afeta acesso a serviços digitais da prefeitura do Rio

Um ataque hacker ao sistema da Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro (Iplan-Rio), ocorrido na madrugada de segunda-feira, 15, deixa fora do ar até a noite desta terça-feira, 16, o site da prefeitura e alguns serviços digitais do município. Segundo nota divulgada pela prefeitura, a equipe da Iplan-Rio segue trabalhando para recuperar o sistema, mas ainda não há previsão para seu restabelecimento.

De forma preventiva, todos os serviços do Portal da Prefeitura foram retirados do ar para resguardar seus dados, informou a administração municipal. Na secretaria de Saúde, o Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), que é hospedado no sistema do Ministério da Saúde, não foi afetado, mas algumas unidades de saúde, que funcionam conectadas à rede do Iplan, não conseguem inserir pedidos de exames e consultas no sistema de regulação.

Nesses casos, os pedidos estão sendo registrados manualmente, para depois serem inseridos no sistema. Nas unidades de urgência e emergência foi preciso retomar o prontuário de papel.

Os sistemas fazendários, como de arrecadação de IPTU, emissão de nota fiscal e pagamento de ITBI, também estão fora do ar. Mas, segundo a secretaria de Fazenda e Planejamento, esse problema não deve afetar a arrecadação de receitas. Já os contribuintes de ISS que utilizam o sistema da Nota Carioca são orientados a emitir um Recibo Provisório de Serviço (RPS), obtido virtualmente ou em papelarias, e substituí-los quando o sistema da prefeitura for normalizado.

A Secretaria de Assistência Social decidiu suspender o atendimento de CadÚnico nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Os demais atendimentos estão funcionando normalmente.

Já o Centro de Operações, o 1746 (telefone para serviços diversos) e o aplicativo Táxi.Rio operam normalmente. Também não houve suspensão de aulas na rede municipal de ensino. “A prefeitura pede a compreensão dos cariocas e informa que a equipe da Iplan segue trabalhando 24 horas para recuperar o Datacenter municipal”, conclui a nota.