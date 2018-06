Aterro do Flamengo, no Rio, fica sem luz

RIO - O Aterro do Flamengo ficou sem luz na noite desta terça-feira, 12, ao longo de toda sua extensão, desde as 18h30. Em postagens nas redes sociais, pessoas que costumam caminhar ou passear de bicicleta no Aterro reclamaram da sensação de insegurança causada pela falta de luz.

Segundo a RioLuz (empresa municipal responsável pela iluminação pública), o problema foi causado pelo desligamento de três subestações mantidas pela companhia. O problema foi corrigido às 19h40, segundo a RioLuz, que não informou a causa do desligamento.

A Light, empresa fornecedora de energia para o município do Rio, informou que não houve qualquer problema em sua rede e que o fornecimento foi contínuo no Aterro.